Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, изучив доклад об инциденте в Керченском проливе. Буквально за час до этого объявления Трамп заявил, что встреча, "возможно, состоится" и "сейчас очень хорошее время" для разговора с Путиным.





Такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. По его словам, основной причиной стал тот факт, что корабли и моряки не вернулись на Украину.



"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!" — написал Трамп в твиттере.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи.



При этом он отметил, что если США подтвердят отказ, то у Путина будет пара дополнительных часов для встреч на полях саммита.



Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на полях мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.



В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.



Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.



Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.



Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.



Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.



При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.



Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, - передает РИА-Новости Такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. По его словам, основной причиной стал тот факт, что корабли и моряки не вернулись на Украину."Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!" — написал Трамп в твиттере.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи.При этом он отметил, что если США подтвердят отказ, то у Путина будет пара дополнительных часов для встреч на полях саммита.Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на полях мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.