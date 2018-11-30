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Трамп отменил встречу с Путиным

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#Встреча Трампа с Путиным
Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, изучив доклад об инциденте в Керченском проливе. Буквально за час до этого объявления Трамп заявил, что встреча, "возможно, состоится" и "сейчас очень хорошее время" для разговора с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, - передает РИА-Новости.

Такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. По его словам, основной причиной стал тот факт, что корабли и моряки не вернулись на Украину.

"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!" — написал Трамп в твиттере.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи.

При этом он отметил, что если США подтвердят отказ, то у Путина будет пара дополнительных часов для встреч на полях саммита.

Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на полях мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.

При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.

176
#Встреча Трампа с Путиным

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