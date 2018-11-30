Происшествия
сегодня, 11:11
Пожар в «Елецком» попал на видео
Возле недостроенного дома вспыхнул вагончик охраны.
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Вчера вечером на строительной площадке в микрорайоне «Елецкий» произошел пожар. Как сообщили GOROD48 очевидцы, огонь вспыхнул в строительном вагончике, где греются охранники объекта. Из-за пожара «Елецкий» заволокла пелена дыма. Горящий вагончик попал в объектив видеокамеры.
Пожарные оперативно прибыли на место возгорания. В результате загорания была повреждена внутренняя отделка вагончика по всей его площади. Пострадавших нет. Возможная причина возгорания — нарушение техники пожарной безопасности.
Пожарные оперативно прибыли на место возгорания. В результате загорания была повреждена внутренняя отделка вагончика по всей его площади. Пострадавших нет. Возможная причина возгорания — нарушение техники пожарной безопасности.
Вальтер с кладбища