Происшествия

37 минут назад

18-летний парень приехал в Липецк обкрадывать машины

2 377
#кража
18-летний парень приехал в Липецк обкрадывать машины

Полицейские подозревают парня в серии преступлений.

27 ноября в Липецке из автомобиля «SUBARU XV» 31-летней женщины украли документы и кошелек, в котором находились 7000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 18-летний житель Добровского района .

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по установлению его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.

Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.

2 377
#кража

Комментарии (2)

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Гражданин

5 минут назад
"Обкрадывать" - это от души!!! :)
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ЖОРА

22 минуты назад
КАК ФАМИЛИЯ ДАННОГО РЕБЕНКА
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