18-летний парень приехал в Липецк обкрадывать машины

Полицейские подозревают парня в серии преступлений.

27 ноября в Липецке из автомобиля «SUBARU XV» 31-летней женщины украли документы и кошелек, в котором находились 7000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 18-летний житель Добровского района .

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по установлению его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.

Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.