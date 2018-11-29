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Липецкая вечЁрка: смерть на заводе, новая начальница и приговор стрелку
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными у пользователей GOROD48 липецкими новостями в четверг, 29 ноября.
Липчане не оставили без внимания очередные кадровые перестановки в областной администрации. Жанне Хайрединовой прочат кресло ее действующего начальника Сергея Бугакова, то есть пост руководителя управления по развитию в регионе малого и среднего бизнеса. Под этим сообщением читатели оставили свыше 150 комментариев.
Также активно пользователи интересовались трагедией на производстве. Погибший работал водителем у частного предпринимателя. Сегодня утром он на "КамАЗе" с прицепом привез на завод груз сахарной свеклы. Осматривая прицеп, водитель угодил в бассейн для обработки свеклы, не смог справиться с напором воды и утонул
Горячее обсуждение вызвала ситуация, в которую попал врач. Родственники якобы пострадавшего в ДТП мужчины винят медика в наезде на него, а сам врач утверждает – никакой аварии и не было. Проявленное сострадание вышло врачу боком.
Много мнений собрала новость про приговор для стрелка. Мужчина выстрелил в полицейских. Наказанием для преступника стали 9,5 лет заключения в колонии. Выстрелы прозвучали, когда полицейские приехали на сигнал о разбушевавшемся пьяном муже. Этот мужчина и оказался сегодня подсудимым.
Также активно пользователи интересовались трагедией на производстве. Погибший работал водителем у частного предпринимателя. Сегодня утром он на "КамАЗе" с прицепом привез на завод груз сахарной свеклы. Осматривая прицеп, водитель угодил в бассейн для обработки свеклы, не смог справиться с напором воды и утонул
Горячее обсуждение вызвала ситуация, в которую попал врач. Родственники якобы пострадавшего в ДТП мужчины винят медика в наезде на него, а сам врач утверждает – никакой аварии и не было. Проявленное сострадание вышло врачу боком.
Много мнений собрала новость про приговор для стрелка. Мужчина выстрелил в полицейских. Наказанием для преступника стали 9,5 лет заключения в колонии. Выстрелы прозвучали, когда полицейские приехали на сигнал о разбушевавшемся пьяном муже. Этот мужчина и оказался сегодня подсудимым.