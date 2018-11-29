В России

44 минуты назад

Врачи рассказали о дефиците онкологов в России

133
#онкология
Врачи рассказали о дефиците онкологов в России

В рамках программы по борьбе с раком в городских и районных поликлиниках России появятся онкологи. Для реализации инициативы необходимо привлечь 12,6 тыс. специалистов. 

В настоящее время существует семи тысяч подобных докторов, рассказал «Известиям» председатель Российского общества клинических онкологов Сергей Тюляндин.

«Помощь больным сейчас оказывается в региональных диспансерах. Иногда от отдаленного района (например, на Дальнем Востоке и в Сибири) до ближайшего онкодиспансера сотни километров», — добавил он.

На подготовку опытных врачей потребуется не одно десятилетие, отмечают эксперты. Для восполнения дефицита они предлагают изменить систему обучения или переквалифицировать работников других медицинских направлений.

Рак является вторым по распространенности заболеванием, ведущим к гибели россиян. В прошлом году от онкологии умерли 289 тыс. человек. 


133
#онкология

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России начнут пускать в самолет по смартфону
#авиасообщение
В России начнут пускать в самолет по смартфону

49 минут назад

В России
В Москве 10 человек пострадали в аварии с грузовиком и автобусом
#ДТП в Москве
В Москве 10 человек пострадали в аварии с грузовиком и автобусом

сегодня, 16:19

В России
Роскачество рассказали о правильности выбора мандаринов
#Роскачество #мандарины
Роскачество рассказали о правильности выбора мандаринов

сегодня, 15:54

В России
В России отменили знак «Шипы» на автомобилях
#Шипы
1
В России отменили знак «Шипы» на автомобилях

сегодня, 14:30

В России
Цены на топливо разрешили поднимать
#Цены на топливо
1
Цены на топливо разрешили поднимать

сегодня, 11:19

В России
Путин разрешил россиянам не доказывать факт отсутствия долгов по ЖКХ при получении льгот
#ЖКХ #долги #Путин
Путин разрешил россиянам не доказывать факт отсутствия долгов по ЖКХ при получении льгот

сегодня, 11:16

В России