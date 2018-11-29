В России
49 минут назад
В России начнут пускать в самолет по смартфону
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Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.
Об этом «Известиям» рассказали в МВД, согласовавшем соответствующий приказ Минтранса.
Документ позволит устранить существующие в настоящее время пробелы в законе. В нем электронный посадочный талон приравнивается к распечатанному на бумаге. При этом у путешествующих проверяют штамп о прохождении досмотра на бумажном билете.
Аэропорты поддерживают инициативу. В некоторых из них уже установлены турникеты для обработки посадочных талонов в электронном виде.
По мнению экспертов, новшество отразится на времени посадки пассажиров и снизит затраты авиаперевозчиков.
Документ позволит устранить существующие в настоящее время пробелы в законе. В нем электронный посадочный талон приравнивается к распечатанному на бумаге. При этом у путешествующих проверяют штамп о прохождении досмотра на бумажном билете.
Аэропорты поддерживают инициативу. В некоторых из них уже установлены турникеты для обработки посадочных талонов в электронном виде.
По мнению экспертов, новшество отразится на времени посадки пассажиров и снизит затраты авиаперевозчиков.
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