Погода в Липецке

сегодня, 17:38

В Липецкой области бесснежно и на 7 градусов холоднее привычного

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#похолодание
В Липецкой области бесснежно и на 7 градусов холоднее привычного

В ближайшие двое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием антициклона, погода будет устойчивой, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градуса мороза, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы. 

2 декабря ожидается, что через территорию региона пройдет атмосферный фронт южного циклона, возможен умеренный снег, потеплеет: среднесуточная температура повысится до 5-6 градусов мороза, что всего на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 12 до 17 градусов мороза, днем температура составит от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов мороза. 

День 29 ноября стал самым теплым в Липецке в 1912 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 20 градусов мороза.

531
#похолодание

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