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25 минут назад

Трамп намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе

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#Трамп #Керченский пролив
Трамп намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post прокомментировал инцидент в Керченском проливе и заявил о намерении разобраться в ситуации.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post прокомментировал инцидент в Керченском проливе и заявил о намерении разобраться в ситуации, - пишут "Известия".

«Мы узнаем, что произошло. Мне не понравился этот инцидент, и мы получим отчет о произошедшем», — сказал Трамп.

Он также призвал лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель вмешаться в ситуацию. При этом он не уточнил, какие именно шаги должны предпринять его европейские коллеги.

Вместе с тем из уст Трампа не прозвучало обвинений в адрес российских властей. Он лишь задался вопросом, предупредил ли Киев Москву о проходе своих кораблей.

«Разве они (украинские суда) сообщили, что они проходят? У них, я думаю, есть система, которая работает», — указал Трамп.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы РФ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

В связи с инцидентом в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в 10 областях страны с 28 ноября. Оно вводится сроком на 30 дней.
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#Трамп #Керченский пролив

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