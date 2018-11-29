В Липецке большое отключения воды

Как сообщает пресс-служба АО "ЛГЭК", в связи с производством ремонтных работ 30 ноября с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

частный сектор: ул. Пришвина; ул. Новотепличная; ул. Ягодная; ул. Раздольная; ул. Новая; ул. Ясная; ул. Лучистая; пер. Беговой; ул. СНТ Металлург-1; ул. Совхозная; ул. Вольная; ул. Утренняя; ул. Отрадная; ул. Просторная, - ул. Шкатова, 1; 3; 7; 4; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 17; 19; 21; 23; 25 вл.30, ул. 4 Пятилетки, 5; 6; 7; 8; 10, ул. Горняцкая, 1; 2; 3; 4; 6, ул. 30 лет Октября, 2; 6; 8, ул. Кротевича, 9а, ул. Гайдара, 25; 23; 21; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 5; 2; 2а; 4; 2б; 1а; 2б/2; 2б/1, ул. Луначарского, 6а; 5; 3; 1а; 4; 1; 2, ул. Амурская, 1; 2; 4; 5; 5а, ул. Нахимова, 1; 3; 5; 2; 4;6; 7; 2б; 8; 8а;10; 14; частный сектор: ул. Орловская, ул. Короленко, ул. Антипова, ул. Пионерская, пер. Весенний, ул. 4 Пятилетки, ул. 30 лет Октября, ул. пер. Вилкова, ул. Щорса, ул. Кротевича, пр-д Ф. Лузана, ул. Чайковского, - ул. Студеновская, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 116, 122, 122в, 126, 126а, 182; ул. Чапаева, 2, 4; ул. Карьерная, 2; ул. Кольцевая, 2а, 12а; пл. Заводская, 5, 16, 3; частный сектор: ул. Студеновская; ул. ХХ партсъезда; ул. Арктическая; ул. Красная; ул. Энергетическая; ул. Дарвина; ул. Маяковского; ул. Димитрова; ул. Т. Фрунзе; ул. Кольцевая. Подвоз воды: по заявкам жителей. Кроме того, 30 ноября и 3 декабря с 09:00 до 16:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора по ул. Техническая, ул. Ударников, ул. Ново-весовая.

