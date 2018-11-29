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48 минут назад

В Москве 10 человек пострадали в аварии с грузовиком и автобусом

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#ДТП в Москве
В Москве 10 человек пострадали в аварии с грузовиком и автобусом

Ранее ГИБДД РФ сообщило о столкновении на 2-й Вольской улице микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика MAN.

Трое детей и семеро взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса с мусоровозом на юго-востоке Москвы, - сообщил РИА-Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее ГИБДД РФ сообщило о столкновении на 2-й Вольской улице микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика MAN, в результате которого восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сильно пострадавшую женщину эвакуировали вертолетом в больницу.

"Вблизи дома №26 произошло ДТП микроавтобуса маршрута №1225к с мусоровозом. С места ДТП госпитализировано 10 человек с различными травмами, из них трое детей", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

107
#ДТП в Москве

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