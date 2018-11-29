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48 минут назад
В Москве 10 человек пострадали в аварии с грузовиком и автобусом
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Ранее ГИБДД РФ сообщило о столкновении на 2-й Вольской улице микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика MAN.
Трое детей и семеро взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса с мусоровозом на юго-востоке Москвы, - сообщил РИА-Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее ГИБДД РФ сообщило о столкновении на 2-й Вольской улице микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика MAN, в результате которого восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сильно пострадавшую женщину эвакуировали вертолетом в больницу.
"Вблизи дома №26 произошло ДТП микроавтобуса маршрута №1225к с мусоровозом. С места ДТП госпитализировано 10 человек с различными травмами, из них трое детей", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее ГИБДД РФ сообщило о столкновении на 2-й Вольской улице микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика MAN, в результате которого восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сильно пострадавшую женщину эвакуировали вертолетом в больницу.
"Вблизи дома №26 произошло ДТП микроавтобуса маршрута №1225к с мусоровозом. С места ДТП госпитализировано 10 человек с различными травмами, из них трое детей", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
107