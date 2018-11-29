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Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив

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#Украина #Турция #Босфорский пролив #политика
Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив

Турция имеет право закрыть пролив для военных кораблей иных государств, находящихся в состоянии военного конфликта. Украина потребует от Турции закрыть Босфорский пролив для российских военных кораблей из-за инцидента в Керченском проливе.

Украина будет обращаться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив в связи с захватом российскими военными украинских судов и моряков, - передает Новое время.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности, передает УНИАН.

«Украина сейчас защищает не только себя, но и западный мир. Российская Федерация пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке. Установление контроля над Украиной является критически важным, так как полная реализация тех демократических и евроатлантических преобразований приведет к краху имперских амбиций и авторитарной государственной машины Российской Федерации», — заявил Воронченко.

25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые плыли из порта Одессы в Мариуполь. Позже эти корабли были задержаны российскими военными, заявившими о нарушении границы. Киев и Москва обвинили друг друга в провокации.
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#Украина #Турция #Босфорский пролив #политика

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