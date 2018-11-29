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сегодня, 15:54
Роскачество рассказали о правильности выбора мандаринов
Специалисты «Роскачества» рассказали, как выбрать вкусные мандарины.
Представители Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору мандаринов, - передает ТАСС.
Так, по словам, представителей Роскачества, мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. При покупке необходимо проверять, чтобы на них не было следов от повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, а также зарубцевавшихся поверхностных порезов и ушибов.
Вместе с этим, специалисты отметили, что на кожуре мандаринов допускаются потертости, царапины и вкрапления в поры, так как они никак не влияют на вкус и качество продукта. Отмечается, что повреждения такого рода не должны переходить в гниль. Также россиян призвали не обращать внимание на воздушную прослойку, так как пухлость мандаринов является сортовой особенностью.
Так, по словам, представителей Роскачества, мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. При покупке необходимо проверять, чтобы на них не было следов от повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, а также зарубцевавшихся поверхностных порезов и ушибов.
Вместе с этим, специалисты отметили, что на кожуре мандаринов допускаются потертости, царапины и вкрапления в поры, так как они никак не влияют на вкус и качество продукта. Отмечается, что повреждения такого рода не должны переходить в гниль. Также россиян призвали не обращать внимание на воздушную прослойку, так как пухлость мандаринов является сортовой особенностью.