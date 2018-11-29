Себестоимость строительства нового жилья оказалась выше цены готовой первички

Липецкая область оказалась в числе 43 регионов, где реальная стоимость строительства (полная себестоимость для застройщика для вновь начинаемых строительством) в ноябре оказалась выше, чем продажная цена жилья на первичном рынке.

Данные о средней стоимости строительства многоквартирного жилья и ценах на рынке недвижимости в ноябре 2018 года в регионах России представили Ассоциация строителей России совместно с Союзом инженеров-сметчиков.

Среди территорий ЦФО Липецкая область оказалась на 16 месте по полной себестоимости нового строительства. Так, полная стоимость строительства жилья массового спроса (для вновь начинающих строительство) составила 41 828 рублей за квадратный метр. При том среднее предложение на первичном рынке жилья в ноябре составило 40 578 рублей за квадратный метр. Цена предложения на вторичном рынке была традиционно выше - 42 458 рублей.

Самые дорогие стройки — в Москве (92 481 рублей), Санкт-Петербурге (85 550 рублей), Московской области (73 376 рублей), Приморском крае (66 834 рубля), самое дешевое новое строительство отмечается в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края (35 119 рублей) и Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области (35 750 рублей).

Как отмечается в аналитической справке Ассоциации строителей России и Союза инженеров-сметчиков реальная стоимость строительства (полная себестоимость для застройщика для вновь начинаемых строительством) оказалась выше, чем продажная цена жилья на первичном рынке почти в половине регионов — в этот перечень попала также Липецкая область. По мнению аналитиков это говорит о том, что строительный бизнес в ряде административных центров становится нерентабельным.



