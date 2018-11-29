Общество

47 минут назад

В работу муниципального маршрута № 6К вносятся изменения

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#транспорт
В работу муниципального маршрута № 6К вносятся изменения

По информации профильного департамента, в целях улучшения транспортного обслуживания жилого района Силикатный с  3 декабря в работу муниципального маршрута № 6К «пл. Мира - п. Силикатный» вносятся изменения. 

Новым расписанием предусмотрен рейс отправлением в 20:16 от остановочного пункта «ТЦ «Квартал». При этом рейсы в период с 19:00 до 20:16 не предусмотрены.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах липецкой городской транспортной компании и  департамента транспорта.
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#транспорт

Комментарии (1)

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гена

38 минут назад
Днем вообще можно жить без №6к есть масса №306-их !
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