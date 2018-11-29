В России

59 минут назад

В России отменили знак «Шипы» на автомобилях

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#Шипы
В России отменили знак «Шипы» на автомобилях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее не устанавливать на автомобили знак "Шипы", документ опубликован на сайте правительства.

Ранее законом запрещалось ездить на машине с шипованными шинами при его отсутствии.

В МВД сообщили, что знак утратил свою актуальность, а его отмену согласовали все профильные ведомства.

Как пояснил в начале ноября замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин в ответе на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского, динамические характеристики современных автомобилей зависят от множества факторов и знак "Шипы" не позволяет другим водителям однозначно судить о характере движения машины.

Кроме этого, наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор.

Автоэксперты, опрошенные РИА-Новости, поддержали бы отмену штрафа за отсутствие знака, но считают, что его установка делает поездку безопаснее.

Так, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен, что его использование оправданно из-за высокого числа аварий.

"Введение знака было продиктовано серьезными обстоятельствами, когда совершалось огромное количество ДТП из-за того, что автомобили одни не останавливались, другим попадали предметы, камни в лобовое стекло", — пояснил он.

Автожурналист Юрий Гейко уверен, что дополнительная информация, особенно в условиях гололеда, автомобилисту не помешает.

"Когда я вижу этот треугольник, то я еду за этой машиной осторожнее, даже если у меня есть такой же. А повышенная внимательность никогда водителю не мешала, особенно зимой", — заключил эксперт.


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#Шипы

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