В России отменили знак «Шипы» на автомобилях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.





Ранее законом запрещалось ездить на машине с шипованными шинами при его отсутствии.



В МВД сообщили, что знак утратил свою актуальность, а его отмену согласовали все профильные ведомства.



Как пояснил в начале ноября замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин в ответе на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского, динамические характеристики современных автомобилей зависят от множества факторов и знак "Шипы" не позволяет другим водителям однозначно судить о характере движения машины.



Кроме этого, наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор.



Автоэксперты, опрошенные



Так, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен, что его использование оправданно из-за высокого числа аварий.



"Введение знака было продиктовано серьезными обстоятельствами, когда совершалось огромное количество ДТП из-за того, что автомобили одни не останавливались, другим попадали предметы, камни в лобовое стекло", — пояснил он.



Автожурналист Юрий Гейко уверен, что дополнительная информация, особенно в условиях гололеда, автомобилисту не помешает.



"Когда я вижу этот треугольник, то я еду за этой машиной осторожнее, даже если у меня есть такой же. А повышенная внимательность никогда водителю не мешала, особенно зимой", — заключил эксперт.





Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее не устанавливать на автомобили знак "Шипы", документ опубликован на сайте правительства.Ранее законом запрещалось ездить на машине с шипованными шинами при его отсутствии.В МВД сообщили, что знак утратил свою актуальность, а его отмену согласовали все профильные ведомства.Как пояснил в начале ноября замминистра внутренних дел Михаил Ваничкин в ответе на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского, динамические характеристики современных автомобилей зависят от множества факторов и знак "Шипы" не позволяет другим водителям однозначно судить о характере движения машины.Кроме этого, наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор.Автоэксперты, опрошенные РИА-Новости , поддержали бы отмену штрафа за отсутствие знака, но считают, что его установка делает поездку безопаснее.Так, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев уверен, что его использование оправданно из-за высокого числа аварий."Введение знака было продиктовано серьезными обстоятельствами, когда совершалось огромное количество ДТП из-за того, что автомобили одни не останавливались, другим попадали предметы, камни в лобовое стекло", — пояснил он.Автожурналист Юрий Гейко уверен, что дополнительная информация, особенно в условиях гололеда, автомобилисту не помешает."Когда я вижу этот треугольник, то я еду за этой машиной осторожнее, даже если у меня есть такой же. А повышенная внимательность никогда водителю не мешала, особенно зимой", — заключил эксперт.