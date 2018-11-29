44-летнего жителя Липецка обвиняют в убийстве матери

Мужчина избивал 84-летнюю мать несколько дней.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько дней избивал престарелую мать. При этом он нанес ей не менее 25 ударов руками и ногами, в том числе в голову и грудную клетку. 84-летняя женщина, находившаяся в беспомощном состоянии, не могла оказать даже малейшего сопротивления и самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Её самочувствие ухудшалось с каждым днем, но обвиняемый, недовольный беспомощностью матери, продолжал проявлять к ней жестокость и причинять страдания. Спустя четверо суток потерпевшая скончалась. Согласно выводам судмедэкспертов, её смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки и множественных переломов ребер.



На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал, пояснив, что избивал мать за её недовольство по поводу его злоупотребления спиртными напитками. В установленный законом двухмесячный срок следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



За данное преступление УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

