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44-летнего жителя Липецка обвиняют в убийстве матери

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#избиение #убийство
44-летнего жителя Липецка обвиняют в убийстве матери

Мужчина избивал 84-летнюю мать несколько дней.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько дней избивал престарелую мать. При этом он нанес ей не менее 25 ударов руками и ногами, в том числе в голову и грудную клетку. 84-летняя женщина, находившаяся в беспомощном состоянии, не могла оказать даже малейшего сопротивления и самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Её самочувствие ухудшалось с каждым днем, но обвиняемый, недовольный беспомощностью матери, продолжал проявлять к ней жестокость и причинять страдания. Спустя четверо суток потерпевшая скончалась. Согласно выводам судмедэкспертов, её смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки и множественных переломов ребер.

На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал, пояснив, что избивал мать за её недовольство по поводу его злоупотребления спиртными напитками. В установленный законом двухмесячный срок следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

За данное преступление УК РФ предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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#избиение #убийство

Комментарии (8)

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8 минут назад
У е б о к
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ИринКа

10 минут назад
жаль, бедная женщина... Страшная смерь ... Вырастила чудовище....
ответить

гость

31 минуту назад
-, ты идот!
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гость

31 минуту назад
Таня, какие наркотики,откуда деньги?
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Таня

48 минут назад
Вырождение нации!!!Работы нет вот и пьют и наркотики употребляют!
ответить

-

53 минуты назад
что мамам вырастила то и получила
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Липка

59 минут назад
15 - мало!!! тварь.....
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гостья

сегодня, 12:53
а это человек? или кто?
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