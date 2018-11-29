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53 минуты назад

Путин разрешил россиянам не доказывать факт отсутствия долгов по ЖКХ при получении льгот

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#ЖКХ #долги #Путин #льготы #субсидии
Путин разрешил россиянам не доказывать факт отсутствия долгов по ЖКХ при получении льгот

Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в две статьи Жилищного кодекса. Он освобождает россиян от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность россиян доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций, - следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Авторами инициативы стали депутаты "ЕР", ЛДПР и "Справедливой России". Закон касается наличия или отсутствия долгов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, что необходимо при предоставлении субсидий и компенсаций. После принятия документа факт существования долга будет выявляться на основании постановления суда, вступившего в законную силу.

При этом гражданам не надо будет предъявлять документы, которые подтверждают существование подобного решения суда.

Изначально планировалось, что вместо этого орган, который предоставляет субсидии, будет пользоваться для выявления задолженностей специальным банком данных. Однако внесенная ко второму чтению проекта в Госдуме поправка предусматривает, что информация о судебных актах по долгам будет браться в системе ГИС ЖКХ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что законопроект призван восстановить социальную справедливость и освободить россиян от бюрократических проволочек.

В начале ноября глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин сообщил РИА-Новости, что через пару месяца ассоциация закончит работу над стандартами для поставщиков коммунальных услуг, в результате коллекторам могут отдать для взыскания долгосрочную просрочку, что составляет примерно 30-50% всех долгов по ЖКХ.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил против данной инициативы.
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#ЖКХ #долги #Путин #льготы #субсидии

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