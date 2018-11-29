В мире

сегодня, 11:06

На президентских выборах в Грузии победила Зурабишвили

141
#Зурабишвили #выборы в Грузии
На президентских выборах в Грузии победила Зурабишвили

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней — независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%. Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду.

Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52 % голосов, у Григола Вашадзе - 40,48 %. Об этом сообщил в четверг ЦИК страны.

По его данным, после подсчета голосов на всех 3 705 избирательных участках за Зурабишвили проголосовали 1 млн 147 тыс. 627 избирателей, что составляет 59,52 % голосов, за Вашадзе - 780 тыс. 633, это 40,48 % голосов, - передает ТАСС.

В среду в Грузии прошел второй тур выборов, в котором участвовали независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта" (ГМ) и кандидат в президенты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД - партия сторонников экс-президента Михаила Саакашвили) и 10 союзных с ЕНД организаций Григола Вашадзе. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 56,23% общего количества избирателей.

Ранее Зурабишвили заявила журналистам, что для нее "будет очень большой ответственностью занимать должность президента Грузии", отметив, что "ожидала своей победы на выборах и верила в поддержку избирателей". "Обещаю, что буду президентом всех граждан Грузии независимо от того, за кого они голосовали на выборах. Моей важнейшей задачей на посту президента станет сплочение, консолидация общества, утверждение спокойствия и стабильности в стране", - заявила Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили родилась в Париже в 1952 году в семье грузинских политических эмигрантов, покинувших Грузию в 1921 году. Она окончила Институт политических наук Франции, училась в Колумбийском университете США и специализировалась на изучении России. С 1974 года работала в структуре МИД Франции, с конца 2003 года - посол Франции в Грузии.

В марте 2004 года президент Саакашвили назначил ее главой МИД Грузии, в октябре 2005 года она была освобождена с этого поста после публичной критики Саакашвили. Затем она находилась в оппозиции, участвовала в акциях с требованиями отставки Саакашвили. В 2016 году была избрана депутатом парламента Грузии. В августе текущего года заявила, что будет баллотироваться на пост президента как независимый кандидат, а в начале сентября партия ГМ заявила о том, что не будет выдвигать своего собственного кандидата и поддержит Саломе Зурабишили.
141
#Зурабишвили #выборы в Грузии

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Франция и Германия против введения новых антироссийских санкций
#Санкции
Франция и Германия против введения новых антироссийских санкций

вчера, 15:24

В мире
Разбившийся индонезийский Боинг не был готов к полету
Разбившийся индонезийский Боинг не был готов к полету

вчера, 12:27

В мире
Порошенко опасается полномасштабной войны с Россией
#Россия #Украина #война
Порошенко опасается полномасштабной войны с Россией

вчера, 10:02

В мире
Трамп задумался об отмене встречи с Путиным
#Встреча Путина и Трампа
Трамп задумался об отмене встречи с Путиным

вчера, 09:59

В мире
Малазийский король женился на российской модели
7
Малазийский король женился на российской модели

27.11.2018 15:52

В мире
Украина уточнила области введения военного положения
#Украина #война #Россия
Украина уточнила области введения военного положения

27.11.2018 13:18

В мире