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На президентских выборах в Грузии победила Зурабишвили
Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% бюллетеней — независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%. Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду.
По его данным, после подсчета голосов на всех 3 705 избирательных участках за Зурабишвили проголосовали 1 млн 147 тыс. 627 избирателей, что составляет 59,52 % голосов, за Вашадзе - 780 тыс. 633, это 40,48 % голосов, - передает ТАСС.
В среду в Грузии прошел второй тур выборов, в котором участвовали независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта" (ГМ) и кандидат в президенты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД - партия сторонников экс-президента Михаила Саакашвили) и 10 союзных с ЕНД организаций Григола Вашадзе. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 56,23% общего количества избирателей.
Ранее Зурабишвили заявила журналистам, что для нее "будет очень большой ответственностью занимать должность президента Грузии", отметив, что "ожидала своей победы на выборах и верила в поддержку избирателей". "Обещаю, что буду президентом всех граждан Грузии независимо от того, за кого они голосовали на выборах. Моей важнейшей задачей на посту президента станет сплочение, консолидация общества, утверждение спокойствия и стабильности в стране", - заявила Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили родилась в Париже в 1952 году в семье грузинских политических эмигрантов, покинувших Грузию в 1921 году. Она окончила Институт политических наук Франции, училась в Колумбийском университете США и специализировалась на изучении России. С 1974 года работала в структуре МИД Франции, с конца 2003 года - посол Франции в Грузии.
В марте 2004 года президент Саакашвили назначил ее главой МИД Грузии, в октябре 2005 года она была освобождена с этого поста после публичной критики Саакашвили. Затем она находилась в оппозиции, участвовала в акциях с требованиями отставки Саакашвили. В 2016 году была избрана депутатом парламента Грузии. В августе текущего года заявила, что будет баллотироваться на пост президента как независимый кандидат, а в начале сентября партия ГМ заявила о том, что не будет выдвигать своего собственного кандидата и поддержит Саломе Зурабишили.
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