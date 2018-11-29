За ночь в Липецкой области сгорели два дома

Ночью 29 ноября в Липецкой области огонь уничтожил два частных дома.



Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, первый пожар вспыхнул в 00.19 на улице Дачной в селе Студенец Задонского района. Частный дом тушили два отделения пожарных и добровольцы, но отстоять строение не удалось - оно сгорело полностью.



В 04.37 загорелся дом в селе Измалковского района. С него пламя перекинулось на сарай. И дом и постройка сгорели полностью



Оба пожара обошлись без пострадавших.