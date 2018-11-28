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26 минут назад
Липецкая вечЁрка: мельница-отель, гараж-фантом и мандат Королёва
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей липецких новостей в среду, 28 ноября.
Заинтересовавшим липчан сообщением стало то, что Шамоновская мельница превратится в отель. Собственники исторического здания планируют обустроить в ней гостиничный комплекс, частью которого станет пекарня, где будут устраивать гастрономические мастер-классы по рецептам старинной кухни.
Также пользователям было интересно узнать про перипетии в гаражном кооперативе. «В последний раз я приехал в ГК 9 апреля и обалдел, увидев на месте вырезанного с ворот своего гаража замка чужой навесной! Охранник кооператива, из окна сторожки которого мой гараж как на ладони, сказал мне, что с прошлого года его под хознужды использует правление ГК «Наука 48». И что в гараже нет никакого «Москвича» и никакого другого имущества на сумму порядка 600 тысяч рублей».
Более семи десятков комментариев оставлено под новостью насчет благоустройства города. Городское управление строительства ищет подрядчика на контракт в 19,1 млн рублей. Самая занятная часть аукциона — три скамейки. Их общая стоимость - 7 329 000 рублей, то есть цена каждой составляет 2 443 000 рублей. За эти деньги в Липецке без проблем можно купить стандартную двухкомнатную квартиру.
Кроме того, липчане сегодня обсуждали не пригодившийся Олегу Королёву мандат депутата областного Совета. От бывшего губернатора ждут заявления о сложении депутатских полномочий. Как только этот документ появится на столе спикера областного Совета Павла Путилина и сессия примет отставку Олега Королева, мандат вновь будет разыгран в партийную рулетку.
Свое развитие получила история избитых стариков и буйного соседа. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст.119 УК РФ ("Угроза убийством") в отношении 34-летнего жителя Липецка, которого пенсионеры обвинили в неоднократных побоях и угрозах.
Также пользователям было интересно узнать про перипетии в гаражном кооперативе. «В последний раз я приехал в ГК 9 апреля и обалдел, увидев на месте вырезанного с ворот своего гаража замка чужой навесной! Охранник кооператива, из окна сторожки которого мой гараж как на ладони, сказал мне, что с прошлого года его под хознужды использует правление ГК «Наука 48». И что в гараже нет никакого «Москвича» и никакого другого имущества на сумму порядка 600 тысяч рублей».
Более семи десятков комментариев оставлено под новостью насчет благоустройства города. Городское управление строительства ищет подрядчика на контракт в 19,1 млн рублей. Самая занятная часть аукциона — три скамейки. Их общая стоимость - 7 329 000 рублей, то есть цена каждой составляет 2 443 000 рублей. За эти деньги в Липецке без проблем можно купить стандартную двухкомнатную квартиру.
Кроме того, липчане сегодня обсуждали не пригодившийся Олегу Королёву мандат депутата областного Совета. От бывшего губернатора ждут заявления о сложении депутатских полномочий. Как только этот документ появится на столе спикера областного Совета Павла Путилина и сессия примет отставку Олега Королева, мандат вновь будет разыгран в партийную рулетку.
Свое развитие получила история избитых стариков и буйного соседа. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст.119 УК РФ ("Угроза убийством") в отношении 34-летнего жителя Липецка, которого пенсионеры обвинили в неоднократных побоях и угрозах.
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