Погода в Липецке

сегодня, 18:07

Антициклон поставил заслон осадкам

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Антициклон поставил заслон осадкам

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием антициклона, погода будет устойчивой, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градуса мороза, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, днем температура составит от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов мороза. 

День 29 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 24 градуса мороза.

 

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