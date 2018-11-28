Общество

сегодня, 17:33

На каждого липчанина пришлось по 1,8 мобильника

5 457
#сотовая связь
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На каждого липчанина пришлось по 1,8 мобильника

На каждую тысячу человек населения Липецкой области на начало нынешнего года пришлось 1790,1 мобильных телефонов и устройств. В стране на одного жителя приходилось 2 аппарата мобильной связи, сообщает Росстат.

По данным Росстата, в 2000 году на каждую тысячу липчан было всего 4,2 мобильника, однако уже в 2006 году «мобилизованность» гаджетами составила 100% - тысяча человек пользовалась 1015,8 аппаратами. 

Сегодня самыми телефонизированными данным видом связи являются жители Москвы и Московской области, где на 1000 человек населения приходятся 2 965 аппаратов. Вторыми оказались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2 766,3 аппарата), третьим регионом по обеспеченности мобильниками стал Краснодарский край с 2 490,3 аппаратами на тысячу человек. 

Наименее охвачены сотовой связью жители Севастополя, где каждая тысяча населения использовала 45,9 мобильников — примерно такого уровня Липецкая область достигала в 2002 году (48,7 мобильных на тысячу человек). Выше показатель оказался у республики Крым (241,2 аппарата). В республике Адыгея на тысячу жителей пришлось 1050,2 сотовых телефона. 

Росстат также подсчитал долю организаций, которые имеют доступ к широкополосному интернету. Липецкая область оказалась здесь на девятом месте: на начало нынешнего года интернет был в 91,9% организаций, тогда как в среднем по стране — 83,2%. С 2010 года число таких организаций выросло почти вдвое (с 54,6%). Самый высокий охват интернетом был в Москве (94,9%) и Тамбовской области (94,6%). В аутсайдерах оказались Бурятия (62,6%) и Дагестан (63,5%).

5 457
#сотовая связь
1

Комментарии (5)

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юнос

37 минут назад
Что за дибилы такую статистику составляет, страна непуганых идиотов
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Мотя

58 минут назад
Новость. Правительство выделило 170 млрд. рублей на лечение онкологии. Значит, готовятся в эпидемии. Могильниками пользуемся около 10 лет. Самы раз! Симптомы слабоумия, рака, диабета, инсультов налицо! Народ просто не знает о действительном вреде мобилы. Знают, что вредно, ну и что, телефоны у всех... и шагают дальше, спят с ними, кладут в детские коляски и кроватки. Самое страшное- это невежество! Дети уже облучены в утробе! Рождаются с отклонениями, гиперактивны без меры, психически неуравновешены. Сделайте интервью у прохожих- вас либо пошлют на фиг, либо скажут- это удобно, модно, классно.
ответить

Мотя

58 минут назад
Новость. Правительство выделило 170 млрд. рублей на лечение онкологии. Значит, готовятся в эпидемии. Могильниками пользуемся около 10 лет. Самы раз! Симптомы слабоумия, рака, диабета, инсультов налицо! Народ просто не знает о действительном вреде мобилы. Знают, что вредно, ну и что, телефоны у всех... и шагают дальше, спят с ними, кладут в детские коляски и кроватки. Самое страшное- это невежество! Дети уже облучены в утробе! Рождаются с отклонениями, гиперактивны без меры, психически неуравновешены. Сделайте интервью у прохожих- вас либо пошлют на фиг, либо скажут- это удобно, модно, классно.
ответить

СВЕТЛАНКА

сегодня, 18:06
УСПЕХИ НА ЛИЦО-КОГДА УБЕРЁТЕ ТОРГАШЕЙ С ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ-ИЛИ СЛАБО....НАДОЕЛ ЭТОТ ШАНХАЙ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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Вот

сегодня, 17:51
Это да!!! Вот они успехи !!! Которых ждали все.
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