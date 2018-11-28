Липецкая гимназия №12 вошла в число абсолютных победителей конкурса «Успешная школа»-2018

Стали известны результаты III Всероссийского конкурса «Успешная школа»! В ходе торжественной церемонии были объявлены пять школ – абсолютных победителей, пять серебряных и пять бронзовых призеров, сообщает Издательским домом «Учительская газета».

Как сообщает управление образования и науки Липецкой области, абсолютными победителями Всероссийского конкурса «Успешная школа»-2018 стали: гимназия №12 Липецк, средняя общеобразовательная школа №22, Пермь, гимназия №3, Самара, академическая гимназия №56, Санкт-Петербург, Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями, Смоленск.



II Всероссийский конкурс «Успешная школа» проводился Издательским домом «Учительская газета» при участии Комитета Госдумы по образованию и науке, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Агентства стратегических инициатив.



Одна из ключевых целей состязания – содействовать самоанализу образовательных организаций в области технологий и практики достижения индивидуальной успешности.





