Общество

сегодня, 16:01

Липецкая гимназия №12 вошла в число абсолютных победителей конкурса «Успешная школа»-2018

3 691
#конкурс
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Липецкая гимназия №12 вошла в число абсолютных победителей конкурса «Успешная школа»-2018

Стали известны результаты III Всероссийского конкурса «Успешная школа»! В ходе торжественной церемонии были объявлены пять школ – абсолютных победителей, пять серебряных и пять бронзовых призеров, сообщает Издательским домом «Учительская газета». 

Как сообщает управление образования и науки Липецкой области, абсолютными победителями Всероссийского конкурса «Успешная школа»-2018 стали: гимназия №12 Липецк, средняя общеобразовательная школа №22, Пермь, гимназия №3, Самара, академическая гимназия №56, Санкт-Петербург, Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями, Смоленск. 

II Всероссийский конкурс «Успешная школа» проводился Издательским домом «Учительская газета» при участии Комитета Госдумы по образованию и науке, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Агентства стратегических инициатив. 

Одна из ключевых целей состязания – содействовать самоанализу образовательных организаций в области технологий и практики достижения индивидуальной успешности. 


3 691
#конкурс
1

Комментарии (3)

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я

сегодня, 16:19
учился там.знания у всех плохие.родителей доят.потом по родителям медали раздают.......
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454

сегодня, 16:13
Успешная это точно! Столько мажоров в одном месте нет нигде в Липецке
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Житель

сегодня, 16:12
Родители учеников скинулись
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