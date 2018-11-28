сегодня, 16:01
Липецкая гимназия №12 вошла в число абсолютных победителей конкурса «Успешная школа»-2018
Стали известны результаты III Всероссийского конкурса «Успешная школа»! В ходе торжественной церемонии были объявлены пять школ – абсолютных победителей, пять серебряных и пять бронзовых призеров, сообщает Издательским домом «Учительская газета».
II Всероссийский конкурс «Успешная школа» проводился Издательским домом «Учительская газета» при участии Комитета Госдумы по образованию и науке, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Агентства стратегических инициатив.
Одна из ключевых целей состязания – содействовать самоанализу образовательных организаций в области технологий и практики достижения индивидуальной успешности.
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