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Путин рассказал об уходе России от доллара

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#Россия #доллар
Путин рассказал об уходе России от доллара

Россия вынуждена отказываться от расчетов в долларах, хотя сама не хотела бы этого, - заявил президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» прокомментировал ситуацию с дедолларизацией российской экономики, - передает RT.

«У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — сказал Путин.

По его словам, нестабильность в расчётах долларом вызывает желание многих стран мира найти альтернативные резервные валюты.

«Долларовые активы сокращаются... причём у самых крупных держателей долларовых активов. Это результат вот этой политики применения санкций в том числе с использованием доллара», — заявил российский лидер.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил тренд на отказ от расчётов в долларах в ряде стран.

В начале ноября глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов рассказал, что соглашение между Россией и Китаем о расчётах в национальных валютах может быть подписано до конца года.
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#Россия #доллар

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