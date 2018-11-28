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сегодня, 15:29
Путин рассказал об уходе России от доллара
Россия вынуждена отказываться от расчетов в долларах, хотя сама не хотела бы этого, - заявил президент Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» прокомментировал ситуацию с дедолларизацией российской экономики, - передает RT.
«У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — сказал Путин.
По его словам, нестабильность в расчётах долларом вызывает желание многих стран мира найти альтернативные резервные валюты.
«Долларовые активы сокращаются... причём у самых крупных держателей долларовых активов. Это результат вот этой политики применения санкций в том числе с использованием доллара», — заявил российский лидер.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил тренд на отказ от расчётов в долларах в ряде стран.
В начале ноября глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов рассказал, что соглашение между Россией и Китаем о расчётах в национальных валютах может быть подписано до конца года.
«У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — сказал Путин.
По его словам, нестабильность в расчётах долларом вызывает желание многих стран мира найти альтернативные резервные валюты.
«Долларовые активы сокращаются... причём у самых крупных держателей долларовых активов. Это результат вот этой политики применения санкций в том числе с использованием доллара», — заявил российский лидер.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил тренд на отказ от расчётов в долларах в ряде стран.
В начале ноября глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов рассказал, что соглашение между Россией и Китаем о расчётах в национальных валютах может быть подписано до конца года.