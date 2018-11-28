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24 минуты назад
Франция и Германия против введения новых антироссийских санкций
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Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
На фоне эскалации напряженности в российско-украинских отношениях из-за инцидента в Керченском проливе Германия и Франция во время закрытой встречи выступили против ужесточения существующих санкций Европейского союза (ЕС) против России, - пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС.
Дипломаты обеих стран во время закрытого заседания в Брюсселе высказались о важности принять меры по укреплению доверия. Cанкции в этот счет не входят, говорится в материале. Вместо этого власти в Берлине и Париже намерены «продолжать свои дипломатические усилия», - пишет газета.
По данным ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли, - напоминает "Газета.ru".
Дипломаты обеих стран во время закрытого заседания в Брюсселе высказались о важности принять меры по укреплению доверия. Cанкции в этот счет не входят, говорится в материале. Вместо этого власти в Берлине и Париже намерены «продолжать свои дипломатические усилия», - пишет газета.
По данным ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли, - напоминает "Газета.ru".
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