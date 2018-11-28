сегодня, 13:50
Главу ГУ МЧС по Саратовской области задержали за коррупцию
Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями.
Задержание провели сотрудники Главного управления собственной безопасности МЧС в рамках мероприятий по пресечению коррупции, уточнил собеседник агентства. Факт злоупотребления полномочиями по госконтрактам подтвердился в ходе совместных проверок ГУСБ МЧС и УФСБ по Саратовской области.
Ранее о задержании Качева сообщил депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, однако до последнего времени официального подтверждения этой информации не было. Пресс-служба регионального главка МЧС не комментировала это сообщение, а в УФСБ его не стали ни подтверждать, ни опровергать.
Игорь Качев возглавляет саратовский главк МЧС больше пяти лет. В пожарной службе он с 1991 года, награжден множеством ведомственных наград.