В России

56 минут назад

В Москве 12 ТЦ и вокзал эвакуировали после звонков о минировании

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#Эвакуация
В Москве 12 ТЦ и вокзал эвакуировали после звонков о минировании

Несколько тысяч человек эвакуированы из 12 столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва.

Посетителей и персонал двенадцати крупных торговых центров и одного вокзала в Москве эвакуировали после анонимных звонков о "минировании", - сообщил РИА-Новости представитель экстренных служб столицы.

"Эвакуация проводится из торговых центров "Город", "Горбушкин двор", Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо", — рассказал собеседник.

Он добавил, что посетителей и сотрудников вывели также из Киевского вокзала.

Здания оцеплены, проводится проверка помещений с участием кинологов.

Всего из торговых центров эвакуировали уже 3,75 тысячи человек, из них полторы тысячи — из торгового центра "Гагаринский".

149
#Эвакуация

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