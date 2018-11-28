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56 минут назад
В Москве 12 ТЦ и вокзал эвакуировали после звонков о минировании
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Несколько тысяч человек эвакуированы из 12 столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва.
Посетителей и персонал двенадцати крупных торговых центров и одного вокзала в Москве эвакуировали после анонимных звонков о "минировании", - сообщил РИА-Новости представитель экстренных служб столицы.
"Эвакуация проводится из торговых центров "Город", "Горбушкин двор", Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо", — рассказал собеседник.
Он добавил, что посетителей и сотрудников вывели также из Киевского вокзала.
Здания оцеплены, проводится проверка помещений с участием кинологов.
Всего из торговых центров эвакуировали уже 3,75 тысячи человек, из них полторы тысячи — из торгового центра "Гагаринский".
"Эвакуация проводится из торговых центров "Город", "Горбушкин двор", Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Звезда", "Капитолий", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо", — рассказал собеседник.
Он добавил, что посетителей и сотрудников вывели также из Киевского вокзала.
Здания оцеплены, проводится проверка помещений с участием кинологов.
Всего из торговых центров эвакуировали уже 3,75 тысячи человек, из них полторы тысячи — из торгового центра "Гагаринский".
149