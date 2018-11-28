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Разбившийся индонезийский Боинг не был готов к полету
Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету". К такому выводу пришел комитет по безопасности транспорта Индонезии.
Как уточняет агентство, в документе напрямую не указывается причина авиакатастрофы, однако специалисты сумели предоставить максимально подробный анализ произошедшего на борту. В частности, установлено, что пилоты «не понимали, что происходит, и запросили у диспетчеров воздушного движения показатели высоты и скорости». Пилоты также сообщали, что столкнулись с «проблемой в управлении полетом», - говорится в докладе.
Представитель Lion Air отказался комментировать информацию, - передает "Коммерсантъ".
Индонезийский лайнер потерпел крушение через 11 минут после взлета из Джакарты 29 октября. Самолет упал в море в районе побережья Западной Явы. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Черный ящик показал, что у самолета был неисправен указатель скорости. Однако специалисты также считают, что Boeing могла скрыть от пилотов информацию о потенциальных рисках, связанных с использованием установленной на самолетах MAX 8 и MAX 9 новой автоматизированной системы предотвращения сваливания.