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Разбившийся индонезийский Боинг не был готов к полету

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Разбившийся индонезийский Боинг не был готов к полету

Самолет авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, "не был готов к полету". К такому выводу пришел комитет по безопасности транспорта Индонезии.

У самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air перед крушением не починили неисправный датчик, - сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте. Как выяснили эксперты, в ночь перед вылетом механик проверял другие датчики и оборудование, но не устранил неполадки у датчика угла атаки (оповещает экипаж в случае выхода на критический угол атаки).

Как уточняет агентство, в документе напрямую не указывается причина авиакатастрофы, однако специалисты сумели предоставить максимально подробный анализ произошедшего на борту. В частности, установлено, что пилоты «не понимали, что происходит, и запросили у диспетчеров воздушного движения показатели высоты и скорости». Пилоты также сообщали, что столкнулись с «проблемой в управлении полетом», - говорится в докладе.

Представитель Lion Air отказался комментировать информацию, - передает "Коммерсантъ".

Индонезийский лайнер потерпел крушение через 11 минут после взлета из Джакарты 29 октября. Самолет упал в море в районе побережья Западной Явы. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Черный ящик показал, что у самолета был неисправен указатель скорости. Однако специалисты также считают, что Boeing могла скрыть от пилотов информацию о потенциальных рисках, связанных с использованием установленной на самолетах MAX 8 и MAX 9 новой автоматизированной системы предотвращения сваливания.
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