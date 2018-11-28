Мошенники создают поддельные сайты для оплаты налогов

Налоговики предупреждают о появлении поддельных сайтов для оплаты налогов с комиссией в 70%.

Например, сайт poisknalogov.ru предлагает ввести ИНН для проверки задолженности, после обнаружения которой переводит на страницу оплаты, сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы. Причем суммы долгов по налогам не соответствуют действительности, и комиссия превышает 70%.

Налоговое ведомство напоминает: узнать о своей задолженности, а также оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», доступ к которому можно получить в любой налоговой инспекции. Кроме того, оплата налогов доступна зарегистрированным пользователям сервиса Госуслуг, а также онлай-кабинетов ряда банков. Служба не рекомендует вводить реквизиты своих банковских карт на сторонних ресурсах, а также переходить по ссылкам в письмах с сообщениями о налоговой задолженности.