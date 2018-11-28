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В России проверили качество яблочных соков в пакетах
Роскачество проверило 33 марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности, наилучшие показатели — у 21 производителя.
"Исследование не выявило критичных нарушений в данной категории, которые могли бы являться индикатором проблем с качеством продукции в отрасли и послужить причиной изменения обязательных требований законодательства. Ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществ и соединений, микроорганизмов и плесени - это говорит о том, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок", - сообщили в Роскачестве.
Эксперты Роскачества проверили 33 наиболее популярные торговые марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности. В исследовании принимали участие бренды из Белгородской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Самарской и Смоленской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Адыгея, в Москве и Санкт-Петербурге, а также четыре импортные торговые марки из Армении, Белоруссии, Сербии и Франции. По результатам испытаний было установлено, что большая часть продукции - товары 21 торговой марки - соответствует повышенным требованиям Роскачества. Кроме того, по результатам исследования было выявлено, что лучший сок производится в Краснодарском крае и Липецкой области, соком повышенного качества также могут похвастаться Волгоградская и Московская области, Самара, Москва и Санкт-Петербург, Белгород и республика Адыгея, - передает ТАСС.
Как сообщили в Роскачестве, исследование показало, что производители не добавляют сахарозаменители, подсластители и консерванты, а также не подкрашивают яблочный сок синтетическими красителями. В ходе проверки специалисты Роскачества тщательно проверили воду, прямо влияющую на качество сока. Повышенное содержание солей натрия, косвенно указывающее на то, что вода для сока была очищена хуже, чем использованная для других, было зафиксировано в шести случаях - бренды Heaven, О'КЕЙ, "Полезный", "Удачный день", Life Premium и Swell. Как отмечают эксперты, по показателю концентрации натрия можно было бы определить и то, не продают ли восстановленный сок под видом сока прямого отжима. Во всех исследованных соках прямого отжима уровень содержания натрия соответствует природному, характерному для яблок.
В то же время, как отметили в Роскачестве, по составу восстановленный сок и сок прямого отжима очень близки. Чтобы определить, разбавляют ли сок производители, специалисты оценили содержание в соке сорбита, яблочной кислоты, калия и магния, а также массовую долю растворимых сухих веществ. В ходе проверки специалисты выделили четыре марки, которые в большей степени являются сокосодержащими продуктами, чем соками. Это соки "Джус Тим", "Персона", "Полезный" и "Удачный день".
В рамках исследования эксперты также оценили внешний вид, цвет, консистенцию, вкус и аромат яблочного сока. В двух случаях вкус сока был хоть и свойственный яблокам, однако слабо выраженным, а вкус сока "Персона" из брендов не соответствовал яблочному соку. Что касается соотношения цена-качество, в данной категории высокий балл от экспертов Роскачества получили как самые дорогие, так и самые дешевые соки. Топ-3 самых дешевых яблочных соков составили "Дары Кубани", "Волжский Посад" и "Удачный". Топ-3 самых дорогих соков составили Granini, Pago и Swell.
Эксперты советуют внимательно изучить упаковку (в том числе проверить срок годности) и целостность пакета: он не должен быть мятым, вскрытым или поврежденным, а стеклянная бутылка должна быть герметична. Только целостность упаковки гарантирует надлежащее качество и безопасность сока. Как показали результаты испытаний яблочного сока, весь исследованный сок был разлит в герметичную упаковку.
Следующим этапом должно стать изучение надписи на упаковке. Как напоминают в Роскачестве, в маркировке продукта должно быть указано наименование продукта. Правильными вариантами названия таких продуктов являются "Яблочный сок", "Сок яблочный" или "Сок из яблок". Кроме того, на маркировке должен быть указан вид сока - "прямого отжима" или "восстановленный" (или "изготовленный из концентрированного сока/пюре").
Кроме того, на упаковке должна быть указана пищевая ценность продукта, а также изготовитель и адрес производства. Как отмечают в Роскачестве, состав яблочного сока разрешается не указывать. Но если он есть, то должен выглядеть так: "Состав: яблочный сок" или "Состав: яблочный сок, яблочное пюре". На восстановленных соках вблизи указания состава обязательно добавляется надпись "Изготовлен из концентрированного сока/пюре".
Эксперты напоминают, что если сок предназначен для детского питания, то на упаковке в наименовании или вблизи него должна присутствовать надпись "Для детского питания" или аналогичная ей. Надпись "Осветленный сок" на упаковке означает, что продукт прозрачный и массовая доля осадка в нем не превышает 0,3%. Наименование сока с мякотью обозначает, что перед потребителем продукт, содержащий более 8% мякоти яблок от общего объема сока.
На этикетке яблочного сока может быть надпись "Без добавления сахара". Так как яблоки и сок из них содержат природные сахара, сахар в сок не добавляется. Как отмечают в Роскачестве, вместе с этой надписью на упаковке также должно быть написано: "Содержит сахара природного (естественного) происхождения". Надпись "Без сахара" не допускается.