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Порошенко опасается полномасштабной войны с Россией
Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией.
Как заявил глава государства, его слова якобы подтверждают данные разведки, согласно которым вблизи украинских границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.
По словам Порошенко, которые приводит его пресс-служба, после инцидента в Керченском проливе Киев должен был "обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения".
"И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", — добавил президент, заявив, что якобы на основании именно этого было решено ввести военное положение.
Заявление Порошенко в интервью RT прокомментировал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, который выразил уверенность, что действия украинского лидера направлены на то, чтобы отвлечь внимание населения от предвыборной кампании.
Депутат отметил, что Порошенко понимает, что он являет "практически неизбираемым кандидатом". "Введение военного положения, на его взгляд, может позволить перенести выборы и мобилизовать часть радикального электората. Но украинский народ в подавляющем большинстве понимает, что они стали заложниками", добавил парламентарий, выразив мнение, что президент Украины "фактически объявил войну своему собственному народу, введя военное положение".
Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, зайдя во временно закрытую российскую акваторию и не отреагировав на требования российских пограничников.
Против нарушителей было применено оружие, все три корабля, на борту которых находились 24 моряка, задержали.
Верховная рада Украины после инцидента в Керченском проливе в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.