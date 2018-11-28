В мире

59 минут назад

Трамп задумался об отмене встречи с Путиным

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#Встреча Путина и Трампа
Трамп задумался об отмене встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Провокация в Керченском проливе была организована для того, чтобы отменить запланированную на полях G20 встречу литеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, - считает российский сенатор Франц Клинцевич.

Трамп ранее в интервью изданию Washington Post заявил, что может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе, - передает РИА-Новости.

"Собственно, в том числе и эту цель преследовали определенные силы в США, с подачи которых Киев организовал недавнюю провокацию в Азовском море. Так и хочется сказать: господин Трамп, не попадайтесь на удочку", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет.

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#Встреча Путина и Трампа

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