Общество

38 минут назад

РОскачество проверило соки - лучшие производят в Липецкой области

2 272
#Роскачество #качество товаров
РОскачество проверило соки - лучшие производят в Липецкой области

Роскачество проверило 33 марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности, наилучшие показатели — у 21 производителя.

Как  сообщает РБК,  речь идет о марках соков «4 сезона», «Агуша», «Вико», «Волжский Посад», «Дары Кубани», «Добрый», «Иваныч», «Золотая Русь», «О!», «Просто Азбука», «Сады Придонья», «Тема», «Фруктовый сад», «Фрутоняня», «Я», Fine life, Global Village, J7, Rich, Santal и Villa Dini.

При анализе в Роскачестве выявили четыре марки, которые «в большей степени являются сокосодержащими продуктами, чем соками» — «Джус Тим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день». Отмечается, что в них содержится меньше полезных веществ, чем в других исследованных соках. Также повышенное содержание солей натрия обнаружено в соках марок 7 Heaven, О’кей, Life Premium и Swell, что говорит о плохом качестве воды, взятой для их изготовления.

Специалисты установили, что лучший сок производится в Краснодарском крае (5 торговых марок, претендующих на знак качества) и Липецкой области (4). Сок повышенного качества также производится в Волгоградской и Московской областях, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде и Адыгее.

Эксперты проверяли яблочный сок на содержание нитратов, пестицидов, красителей и консервантов, при этом ни в одном из образцов не были найдены микроорганизмы, плесени и подсластители.



2 272
#Роскачество #качество товаров

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр

17 минут назад
не хотите писать так фото выложите и заретушируйте название, мы сами поймём какой лучший!
ответить

123

26 минут назад
ну а какие марки то лучшие?)))
ответить

Еще в рубрике

Мэр Липецка улучшил свои позиции в национальном рейтинге мэров
#рейтинг
5
Мэр Липецка улучшил свои позиции в национальном рейтинге мэров

23 минуты назад

Общество
На выборах главы Липецкой области не будет досрочного голосования
#выборы
64
На выборах главы Липецкой области не будет досрочного голосования

вчера, 17:54

Общество
В Липецке пикетируют администрацию области
#пикет #оппозиция
113
В Липецке пикетируют администрацию области

вчера, 15:51

Общество
На Театральном спуске отшлифовали 1600 старых гранитных ступеней
#благоустройство
40
На Театральном спуске отшлифовали 1600 старых гранитных ступеней

вчера, 15:29

Общество
Липчанка отсудила у банка почти 30 000 рублей за разбитую голову
#иск #банк #травма
15
Липчанка отсудила у банка почти 30 000 рублей за разбитую голову

вчера, 15:22

Общество
На Петровском мосту начались испытания
#петровский мост
59
На Петровском мосту начались испытания

вчера, 15:06

Общество