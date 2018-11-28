38 минут назад
РОскачество проверило соки - лучшие производят в Липецкой области
Роскачество проверило 33 марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности, наилучшие показатели — у 21 производителя.
При анализе в Роскачестве выявили четыре марки, которые «в большей степени являются сокосодержащими продуктами, чем соками» — «Джус Тим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день». Отмечается, что в них содержится меньше полезных веществ, чем в других исследованных соках. Также повышенное содержание солей натрия обнаружено в соках марок 7 Heaven, О’кей, Life Premium и Swell, что говорит о плохом качестве воды, взятой для их изготовления.
Специалисты установили, что лучший сок производится в Краснодарском крае (5 торговых марок, претендующих на знак качества) и Липецкой области (4). Сок повышенного качества также производится в Волгоградской и Московской областях, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде и Адыгее.
Эксперты проверяли яблочный сок на содержание нитратов, пестицидов, красителей и консервантов, при этом ни в одном из образцов не были найдены микроорганизмы, плесени и подсластители.
Александр
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