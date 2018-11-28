В России

47 минут назад

Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены

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#автошколы #безопасность движения

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке. 

Об этом «Известиям» рассказали в ГИБДД, рассматривающей соответствующие поправки.￼

￼Также в МААШ попросили увеличить время для проверки ученика на дороге. Кроме того, в ассоциации раскритиковали инициативу ГИБДД по объединению испытаний в городе и на площадке. Подобная мера приведет к снижению качества обучения, считают там.

Эксперты также не поддержали намерение инспекции. По их мнению, оно повлечет увеличение аварийности. В первые девять месяцев этого года зафиксировано 6,8 тыс. происшествий, виновниками которых стали неопытные водители. 


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#автошколы #безопасность движения

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