Общество

сегодня, 17:54

На выборах главы Липецкой области не будет досрочного голосования

6 858
#выборы
На выборах главы Липецкой области не будет досрочного голосования

Изменения в Закон «О выборах главы администрации  Липецкой области» рассмотрела сегодня комиссия регионального парламента. Документ приводится в соответствие с  федеральным законодательством.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, поправками для граждан устанавливается  возможность проголосовать на том избирательном участке, где они будут находиться в день выборов. То есть это можно сделать  не по месту  жительства. Но для этого необходимо подать  соответствующее заявление в территориальную или участковую избирательную комиссию. В связи с этим, исключаются нормы, связанные с досрочным голосованием и голосованием по открепительным удостоверениям.

Кроме того, представленным законопроектом Общественная палата Липецкой области наделяется правом назначать в избирательные комиссии своих наблюдателей.

Также прописываются новые сроки предоставления кандидатом документов для его регистрации. Не ранее 55 дней и не позднее 45 дней до даты выборов. 

Комиссия облсовета поддержала поправки. 10 декабря законопроект рассмотрит комитет по государственному устройству и местному самоуправлению,  а затем  он  будет вынесен на сессию Совета. 


6 858
#выборы

Комментарии (6)

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2 минуты назад
Рикитави, это называется "назло маме, отморожу себе уши".
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Ох

11 минут назад
28 как потеряешь невинность не грусти...
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28

16 минут назад
А я проголосую за московского, лысого путинского сокола. Какой он ни есть, а на порядок умнее любого липецкого олуха.
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Хоть за черта лысого,

24 минуты назад
только не протеже кремлежуликов.
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А я пойду

24 минуты назад
И буду голосовать против проходимца из Москвы!!!
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Рикитави

46 минут назад
После 18 марта Я НЕ ПОЙДУ голосовать, пускай , кто за путина ( с маленькой буквы) тот и исправляется.
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