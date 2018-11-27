На выборах главы Липецкой области не будет досрочного голосования

Изменения в Закон «О выборах главы администрации Липецкой области» рассмотрела сегодня комиссия регионального парламента. Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, поправками для граждан устанавливается возможность проголосовать на том избирательном участке, где они будут находиться в день выборов. То есть это можно сделать не по месту жительства. Но для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальную или участковую избирательную комиссию. В связи с этим, исключаются нормы, связанные с досрочным голосованием и голосованием по открепительным удостоверениям.

Кроме того, представленным законопроектом Общественная палата Липецкой области наделяется правом назначать в избирательные комиссии своих наблюдателей.

Также прописываются новые сроки предоставления кандидатом документов для его регистрации. Не ранее 55 дней и не позднее 45 дней до даты выборов.

Комиссия облсовета поддержала поправки. 10 декабря законопроект рассмотрит комитет по государственному устройству и местному самоуправлению, а затем он будет вынесен на сессию Совета.