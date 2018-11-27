В Липецке в квартире загорелся холодильник

Пожар был в квартире на 7-м этаже.

В Липецке на улице Звездной,4/3 в квартире на седьмом этаже загорелся холодильник.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия повреждена внутренняя отделка квартиры. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация жильцов подъезда не потребовалась.