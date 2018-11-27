Происшествия

43 минуты назад

В Липецке в квартире загорелся холодильник

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#пожар #МЧС
В Липецке в квартире загорелся холодильник

Пожар был в квартире на 7-м этаже.

В Липецке на улице Звездной,4/3 в квартире на седьмом этаже загорелся холодильник.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия повреждена внутренняя отделка квартиры. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация жильцов подъезда не потребовалась.
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#пожар #МЧС

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