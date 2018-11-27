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Генпрокуратура сообщила о 16 уголовных делах в отношении «Роскосмоса»
По итогам проведенных в "Роскосмосе" проверок Генпрокуратура РФ передала в следственные органы 44 материала, 16 уголовных дел уже возбуждено.
«44 материала в рамках 37-й статьи Уголовно-процессуального кодекса прокуроры в следственные органы направили для решения возможного возбуждения уголовных дел, 16 уголовных уже на данный момент возбуждено», — цитирует РИА Новости Куренного.
По его словам, документы по выявленным нарушениям направлены во все заинтересованные органы власти, - передает RT.
«В целях устранения нарушения наша основная задача, помимо того, чтобы понесли ответственность те, кто были виновны, — ещё и предотвратить подобные вещи в будущем, в соответствии с этим были направлены представления в адрес нынешнего руководства корпорации «Роскосмос», — добавил он.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что самые масштабные нарушения в сфере финансов выявлены в «Роскосмосе».
В корпорации, комментируя слова Кудрина, отметили, что данные о финансовых нарушениях касаются проверок 2017 года.
Липчанин