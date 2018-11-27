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49 минут назад

Генпрокуратура сообщила о 16 уголовных делах в отношении «Роскосмоса»

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#Роскосмос #Генпрокуратура
Генпрокуратура сообщила о 16 уголовных делах в отношении «Роскосмоса»

По итогам проведенных в "Роскосмосе" проверок Генпрокуратура РФ передала в следственные органы 44 материала, 16 уголовных дел уже возбуждено.

В отношении деятельности «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел, - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в трансляции на интернет-канале «Эфир».

«44 материала в рамках 37-й статьи Уголовно-процессуального кодекса прокуроры в следственные органы направили для решения возможного возбуждения уголовных дел, 16 уголовных уже на данный момент возбуждено», — цитирует РИА Новости Куренного.

По его словам, документы по выявленным нарушениям направлены во все заинтересованные органы власти, - передает RT.

«В целях устранения нарушения наша основная задача, помимо того, чтобы понесли ответственность те, кто были виновны, — ещё и предотвратить подобные вещи в будущем, в соответствии с этим были направлены представления в адрес нынешнего руководства корпорации «Роскосмос», — добавил он.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что самые масштабные нарушения в сфере финансов выявлены в «Роскосмосе».

В корпорации, комментируя слова Кудрина, отметили, что данные о финансовых нарушениях касаются проверок 2017 года.
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#Роскосмос #Генпрокуратура

Комментарии (1)

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Липчанин

20 минут назад
Лед тронулся, господа махинаторы. Чем закончится эта эпопея? Какие будут посадки и конфискации имущества?
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