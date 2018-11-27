25 минут назад
На стартовом столе космодрома Восточный обнаружен критический дефект
На стартовом столе космодрома Восточный обнаружен критический дефект, - следует из договора подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования по объекту «Космодром Восточный», размещенных на портале госзакупок.
Договор предполагает разработку технических решений, корректировку рабочей и сметной документации (не связанных с ошибками проектирования), замену проектного оборудования и материалов по объекту: "Космодром Восточный".
"Деформационный шов фундаментной плит блоков А Б на отм. — 16.000 выполнен не по проект 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический", — говорится в документации.
Помимо того, обнаружены протечки через швы бетонирования и отверстия крепления опалубки.
Также нарушения нашли на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка, а акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний. Там же в нарушение требований возведена стена, дефекты нашли и в резервуарах-накопителях дождевых вод.
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) подтвердил информацию о дефектах, однако подчеркнул, что они все уже устранены, - передает РИА-Новости.
"Силами подразделений Роскосмоса замечание в связи с деформационным швом было устранено ещё 25 октября. На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет", — прокомментировали в ЦЭНКИ.
Это не первый случай обнаружения проблем на космодроме. Так, в сентябре стало известно обнаружении пустот под стартовым столом на Восточном, на их ликвидацию выделили 4,57 миллиона рублей. Как сообщалось, бетон некачественно залил прежний подрядчик — расформированный ныне "Спецстрой". В "Роскосмосе" отметили, что работы не повлияют на дату следующего пуска, он запланирован на 26 декабря.
Недавно на Восточном началось строительство стартового стола для ракеты "Ангара". Строительство первой очереди космодрома для ракет "Союз" в 2012–2017 годах велось на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.