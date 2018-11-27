51 минуту назад
СБУ признала присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы. В пресс-службе ведомства отметили, что офицеры выполняли задачи по "контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины".
«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 закона Украины», — говорится в сообщении.
Как указывается, ведомство предпринимает необходимые меры, чтобы освободить задержанных моряков и вернуть их на Украину.
Ранее в ФСБ заявили, что провокации с участием украинских кораблей в районе Керченского пролива координировали два сотрудника СБУ. Они, по данным ведомства, находились на кораблях.
В постпредстве России при ООН также указывали, что на одном из кораблей были сотрудники украинских спецслужб.
26 ноября российское ведомство опубликовало подробный отчёт о событиях в Керченском проливе.