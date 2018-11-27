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51 минуту назад

СБУ признала присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях

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#СБУ
СБУ признала присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы. В пресс-службе ведомства отметили, что офицеры выполняли задачи по "контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины".

Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, находились сотрудники ведомства, - передает RT.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 закона Украины», — говорится в сообщении.

Как указывается, ведомство предпринимает необходимые меры, чтобы освободить задержанных моряков и вернуть их на Украину.

Ранее в ФСБ заявили, что провокации с участием украинских кораблей в районе Керченского пролива координировали два сотрудника СБУ. Они, по данным ведомства, находились на кораблях.

В постпредстве России при ООН также указывали, что на одном из кораблей были сотрудники украинских спецслужб.

26 ноября российское ведомство опубликовало подробный отчёт о событиях в Керченском проливе.
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#СБУ

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