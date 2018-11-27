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Столичный полицейский врезался на иномарке в стену храма
Водитель на BMW не справился с управлением и врезался в забор на юго-востоке Москвы. Машина врезалась в забор храма Иоанна Богослова.
ДТП произошло на улице Шоссейная, 82. По предварительными данным, пострадал один человек.
По данным СМИ, за рулем машины находился полицейский.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что страж порядка не справился с управлением иномарки.
По данным РИА «Новости», полицейский на BMW врезался в забор храма Иоанна Богослова.
"В 9.05 в районе дома №82 на Шоссейной улице автомобиль BMW въехал в забор, по предварительным данным, он не справился с управлением", — пояснили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
В результате ДТП пострадал сам водитель. На месте работают сотрудники полиции.
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