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Аппарат NASA передал на Землю первые кадры с Марса

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#Марс #NASA
Аппарат NASA передал на Землю первые кадры с Марса

Автоматическая станция Mars InSight передала на Землю первый снимок, сделанный через несколько минут после посадки на Марсе. Полученные данные позволят оценить характер поверхности, а также состояние аппаратуры.

Американское космическое агентство НАСА показало интерактивное видео приземления миссии InSight на марсианскую поверхность. Аппарат высадился на равнине Элизий. Прямая трансляция велась на YouTube.

Модуль отправил на Землю первый снимок с поверхности Марса, фото появилось на экране в центре управления полетов НАСА, - передает Lenta.ru.

Посадке аппарата массой 385 килограммов предшествовало торможение в марсианской атмосфере, которое началось на расстоянии около 125 километров от поверхности планеты. Снижение аппарата в газовой оболочке небесного тела заняло примерно 6,5 минуты. Раскрытие парашюта диаметром 11,88 метра произошло на расстоянии 12 километров от поверхности планеты. За 15 секунд до касания аппарат выпустил опоры и опустился на поверхность со скоростью около 8 километров в час.

Межпланетный космический аппарат InSight с посадочным модулем был выведен на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Целью миссии заявлено изучение геологической истории Красной планеты, в том числе поиск возможных следов жизни.
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#Марс #NASA

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