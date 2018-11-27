«Тойота» врезалась в дерево - пострадали женщина водитель и ее пассажир

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы девять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 ноября в Ельце в девять часов вечера на трассе «Дон» 28-летний водитель «БМВ» столкнулся с «ВАЗ-2115» с 22-летним парнем за рулем. В ДТП пострадала 20-летняя пассажирка «пятнадцатой». Она получила травмы и была госпитализирована.

В Грязинском районе около восьми часов утра на трассе Орел – Тамбов 33-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Он получил различные травмы и был госпитализирован.

В Хлевенском районе в полдень на автотрассе Плещеево – Синдякино – примыкание к автодороге «Дон» 41-летняя женщина за рулем «Тойоты» не справилась с управлением и съехала с дороги в лесополосу. В результате ДТП пострадали и сама женщина-водитель, и ее 43-летний пассажир. С травмами их доставили в больницу.

В Липецке в три часа дня на улице Полетаева 46-летний водитель автомобиля «Дэу-Матиз» не справился с управлением, и машина перевернулась. С множественными травмами в больницу доставили его 34-летнего пассажира.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1289 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 70.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 900 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.,