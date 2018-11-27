Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.





"Мы будем работать над этим,- сказал глава Белого дома, комментируя инцидент в Черном море. - Мы работаем с европейцами над этим".



Президент США также выразил надежду, что инцидент можно урегулировать, - передает



В воскресенье два боевых корабля и буксир ВМС Украины нарушили российскую границу. Суда и их экипажи были задержаны. Возбуждено уголовное дело. В МИД РФ этот инцидент назвали провокацией. В понедельник Украина ввела военное положение.

Американскому президенту Дональду Трампу не нравится то, что происходит между Москвой и Киевом. Такую позицию он обозначил во время разговора с журналистами."Мы будем работать над этим,- сказал глава Белого дома, комментируя инцидент в Черном море. - Мы работаем с европейцами над этим".Президент США также выразил надежду, что инцидент можно урегулировать, - передает РИА-Новости В воскресенье два боевых корабля и буксир ВМС Украины нарушили российскую границу. Суда и их экипажи были задержаны. Возбуждено уголовное дело. В МИД РФ этот инцидент назвали провокацией. В понедельник Украина ввела военное положение.