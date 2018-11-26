В Воловском районе ДТП с пострадавшими

В 18:15 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге «Волово-Тербуны» в близи села Захаровка, Воловского района Липецкой области. Произошло столкновение легкового автомобиля «Мерседес» и легкового автомобиля «Фиат».



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ "Тербунская МРБ", Воловская РБ.