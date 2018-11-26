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Защита обвиняемых по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе просит их отпустить
В Башкирии адвокаты двоих бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги, обратились к суду с ходатайствами об освобождении из-под стражи своих подопечных.
По его словам, в момент происшествия Галиев был в загородном кафе, есть доказательства в виде записи с видеокамер. Он отметил, что решение следствия по ходатайству будет известно в течение трех дней.
Сейчас Галиев находится в СИЗО вместе с двумя другими фигурантами.
Защита экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева также направила ходатайство районному следователю об освобождении экс-полицейского из-под ареста. Об этом сообщил его адвокат Аслям Халиков.
«Мы направили 23 ноября, в пятницу, ходатайство руководству следственного отдела по Кировскому району и жалобу прокурору Кировского района, чтобы они рассмотрели и отменили заключение под стражей моего подзащитного», — сказал адвокат.
В конце октября в уфимскую полицию обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. По ее словам, в ночь на 30 октября трое коллег изнасиловали ее в служебном кабинете. На теле девушки судмедэксперты нашли повреждения.
По делу задержали троих подозреваемых: начальников отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а также руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромачука. Суд арестовал их на два месяца — до 31 декабря. Всех троих уже уволили из органов внутренних дел. Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании.
При этом защита обвиняемых утверждает, что двое из трех бывших полицейских не могли совершить преступление, так как в ночь на 30 октября находились в другом месте. По словам адвоката Асляма Халикова, Салават Галиев вышел из отдела полиции в 22:00, а Эдуард Матвеев — через десять минут после него. При этом девушка-дознаватель утверждает, что преступление произошло в промежутке между 22:40 и 00:30.
В начале ноября врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил прекратить «травлю» полицейских, обвиняемых в изнасиловании. Он отметил, что у них «трудная жизнь» и «тяжелая неблагодарная работа».