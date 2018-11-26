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26 минут назад

Доллар и евро растут на биржевых торгах

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#Курс #валюта
Доллар и евро растут на биржевых торгах

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возникшего накануне российско-украинского конфликта, в ходе которого было применено оружие, - передает "Интерфакс".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,33-66,52 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,42 руб./$1 (+22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,41 руб./EUR1 (+35,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 28,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 75,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро — на 46,9 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника из-за российско-украинского конфликта по факту нарушения государственной границы РФ тремя кораблями ВМС Украины. Как сообщалось накануне, с целью принудительной остановки украинских военных кораблей, зашедших в территориальные воды РФ в Черном море, украинские судна были задержаны с применением оружия. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.
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#Курс #валюта

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