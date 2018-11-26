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Два российских спутника вышли из строя
Два из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» российской гражданской орбитальной группировки преждевременно вышли из строя.
Три аппарата «Ресурс-П» были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно. Они образовали космическую систему для наблюдения земной поверхности в интересах гражданских структур — госкорпорации «Роскосмос», Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Росгидромета, МЧС и Росреестра. Установленная на них основная оптико-электронная аппаратура «Геотон-Л1» позволяла «Ресурсу» с рабочей орбиты проводить панхроматическую съемку с разрешением 0,7–1 м и спектрозональную — 2–3 м. По словам источника “Ъ”, близкого к Минобороны, возможности «Ресурса» №1 использовались не только для гражданских, но и для военных целей. Например, наравне со спутниками оптико-электронной разведки «Персона» он привлекался для съемки местности в Сирии.
Спутники «Ресурс-П» созданы на базе аппарата «Ресурс-ДК», который был запущен в июне 2006 года и успешно отработал в космосе в три раза больше гарантийного срока, составлявшего три года. Гарантированный производителем — Самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» — ресурс работы спутников составляет пять лет. «У первого "Ресурса-П" уже закончился положенный срок службы, однако аппарат, несмотря на многочисленные проблемы с системами, за счет их резервирования продолжает функционировать по целевому назначению в интересах заказчиков»,— сообщил источник в космической отрасли.
Второй «Ресурс-П» выходил из строя в 2016 и 2017 годах из-за проблем с системой терморегулирования и бортовой вычислительной системой. «При появлении неисправности мы переводим спутник на исследования по программе главного конструктора. Специалисты устраняют отказ, и аппарат возвращается в работу по целевому назначению. С "Ресурсом-П" №2 такая ситуация повторялась несколько раз, пока его окончательно не вывели из состава группировки. К сожалению, в сумме он не отработал и половины срока»,— рассказал отраслевой собеседник “Ъ”.
Источник отметил, что третий «Ресурс-П» с февраля 2017 года находится на исследовании по программе главного конструктора по причине отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии, с помощью которой со спутника на Землю сбрасывается целевая информация. «По целевому назначению аппарат функционировал всего пять месяцев из положенных пяти лет»,— признался собеседник. Получить официальный комментарий РКЦ по теме в выходные “Ъ” не удалось.
Исправлять ситуацию с «Ресурсами» предстоит в ближайшие два года, когда предполагается запуск спутников «Ресурс-П» №4 и №5. РКЦ «Прогресс» делает их по контракту, заключенному с «Роскосмосом» в декабре 2014 года. Первоначально аппараты планировалось изготовить к ноябрю 2018-го и ноябрю 2019 года соответственно. Но в декабре прошлого года сроки сдачи были сдвинуты «Роскосмосом» на один год — на ноябрь 2019-го и ноябрь 2020 года соответственно. Стоимость производства одного спутника «Ресурс-П», согласно официальным данным, составляет более 5 млрд руб.