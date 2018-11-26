Липчанка простила дважды угрожавшего убить ее мужа

Женщина просила закрыть уголовное дело.

Мировой судья СУ № 1 Липецкого района рассмотрела материалы уголовного дела по обвинению в угрозах убийством. Расследование было возбуждено в отношении местного жителя.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в одном из сел под Липецком вечером 29 июня. В частном доме произошла семейная ссора. В пылу перепалки мужчина схватил в руки ключи. Он приставил их к горлу супруги со словами: «Ты меня уже достала; я тебя сейчас порешаю, пропорю горло!» и «Сейчас пропорю его!». Днем 4 июля снова произошла ссора. Супруг заклеил рот супруги скотчем, связал ее руки и ноги клейкой лентой. Он приблизился к беспомощной женщине с ножом и фразой: «Ну, что, прощайся с жизнью! Или дальше жить будем? Сейчас я тебя убью!».



Женщина испугалась и обратилась в полицию. Но к моменту разбирательства в суде жена простила своего супруга. Она просила прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого, так как он извинился перед супругой, причиненный вред полностью загладил.



Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.