Общество

15 минут назад

Липчанка простила дважды угрожавшего убить ее мужа

1 176
#угроза убийством
1
Липчанка простила дважды угрожавшего убить ее мужа

Женщина просила закрыть уголовное дело.

Мировой судья СУ № 1 Липецкого района рассмотрела материалы уголовного дела по обвинению в угрозах убийством. Расследование было возбуждено в отношении местного жителя.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено в одном из сел под Липецком вечером 29 июня. В частном доме произошла семейная ссора. В пылу перепалки мужчина схватил в руки ключи. Он приставил их к горлу супруги со словами: «Ты меня уже достала; я тебя сейчас порешаю, пропорю горло!» и «Сейчас пропорю его!». Днем 4 июля снова произошла ссора. Супруг заклеил рот супруги скотчем, связал ее руки и ноги клейкой лентой. Он приблизился к беспомощной женщине с ножом и фразой: «Ну, что, прощайся с жизнью! Или дальше жить будем? Сейчас я тебя убью!».

Женщина испугалась и обратилась в полицию. Но к моменту разбирательства в суде жена простила своего супруга. Она просила прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого, так как он извинился перед супругой, причиненный вред полностью загладил.

Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.
1 176
#угроза убийством
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ната

2 минуты назад
Дура
ответить

Еще в рубрике

Частную клинику оштрафовали на 100 000 рублей
#проверка #клиника #штраф
4
Частную клинику оштрафовали на 100 000 рублей

40 минут назад

Общество
37-летний житель Усмани нашелся
1
37-летний житель Усмани нашелся

54 минуты назад

Общество
Зимой в Липецке зальют 30 ледяных площадок
#катки
18
Зимой в Липецке зальют 30 ледяных площадок

сегодня, 15:41

Общество
В Липецке гриппом заболели три человека
#Грипп
6
В Липецке гриппом заболели три человека

сегодня, 15:33

Общество
Эксперты оценят эффективность бизнес-программ для липецкой молодежи
#бизнес #тендер
4
Эксперты оценят эффективность бизнес-программ для липецкой молодежи

сегодня, 15:32

Общество
Александр Афанасьев: Диалог между липецкими производителями продуктов и торговыми сетями налажен
Александр Афанасьев: Диалог между липецкими производителями продуктов и торговыми сетями налажен

сегодня, 14:55

Общество