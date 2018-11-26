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В Красноярском крае арестован замглавы отделения Пенсионного фонда

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В Красноярском крае арестован замглавы отделения Пенсионного фонда

Сотрудники УФСБ России задержали замуправляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова.

Сотрудники УФСБ России задержали замуправляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова, - сообщается на сайте краевого главка Следственного комитета России.

По версии следствия, в конце 2017 года краевой пенсионный фонд провел открытый аукцион на приобретение двух административных зданий площадью 1700 кв. м. Недвижимость предназначалась для нужд фонда в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта составляла 130 млн руб., однако следствие установило, что реальная стоимость зданий составляет 54 млн руб, - передает РБК.

В кабинетах и квартирах ряда работников краевого Пенсионного фонда изъяли документы, крупные денежные суммы и большое количество банковских карт. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В конце октября суд в Коми приговорил экс-главу департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда России Сергея Рыжкова к десяти годам тюрьмы за взятку 12,5 млн руб.

Также его оштрафовали на 180 млн. руб. и запретили занимать ряд должностей в течение 12 лет после отбытия наказания. Его заместителя Игоря Кондратенко посадили на пять лет и оштрафовали на 36 млн руб. Взятку чиновники получили за проведение аукциона по купле-продаже здания для отделения Пенсионного фонда в Ухте.
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