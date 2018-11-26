Названы города России с самым высоким качеством жизни

При оценке учитывалось качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа жилищно-коммунальных служб и объем строительства жилья в 2018 году в 78 российских с населением более 250 тыс. человек.





При исследовании учитывались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Кроме того, эксперты принимали во внимание работу городских властей, оценку населением своего уровня дохода и удобства города для жизни, а также миграционные настроения.



Несмотря на то что Тюмень не стала лидером ни по одному из параметров, во всех рейтингах Финансового университета она попадала в десятку лучших российских городов. Поэтому по итоговому индексу город получил первое место.



На второй строчке — Грозный. Столица Чечни лидирует по таким показателям, как качество дорог, работа ЖКХ, объем строительства и удобство для горожан.



"Жители Грозного — фанаты своего города и очень высоко его ценят", — пояснил Зубец.



В пятерке рейтинга также оказались Москва, Казань и Сочи, - передает



"Москва входит в число лидеров по таким показателям, как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения", — отметил проректор университета.



Что касается Казани, этот город получил высокую оценку почти по всем позициям. Однако в столице Татарстана есть "некоторые проблемы с доступностью образования и культуры", как и в Сочи.



Также в десятку рейтинга вошли Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.



Эксперты использовали результаты социологических исследований, проведенных в 2018 году в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек, а также данные Росстата. Тюмень, Грозный и Москва признали городами с самым высоким качеством жизни населения, показало исследование Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Об этом РГ рассказал проректор учебного заведения Алексей Зубец.При исследовании учитывались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Кроме того, эксперты принимали во внимание работу городских властей, оценку населением своего уровня дохода и удобства города для жизни, а также миграционные настроения.Несмотря на то что Тюмень не стала лидером ни по одному из параметров, во всех рейтингах Финансового университета она попадала в десятку лучших российских городов. Поэтому по итоговому индексу город получил первое место.На второй строчке — Грозный. Столица Чечни лидирует по таким показателям, как качество дорог, работа ЖКХ, объем строительства и удобство для горожан."Жители Грозного — фанаты своего города и очень высоко его ценят", — пояснил Зубец.В пятерке рейтинга также оказались Москва, Казань и Сочи, - передает РИА-Новости "Москва входит в число лидеров по таким показателям, как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения", — отметил проректор университета.Что касается Казани, этот город получил высокую оценку почти по всем позициям. Однако в столице Татарстана есть "некоторые проблемы с доступностью образования и культуры", как и в Сочи.Также в десятку рейтинга вошли Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.Эксперты использовали результаты социологических исследований, проведенных в 2018 году в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек, а также данные Росстата.