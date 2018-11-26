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Названы города России с самым высоким качеством жизни
При оценке учитывалось качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа жилищно-коммунальных служб и объем строительства жилья в 2018 году в 78 российских с населением более 250 тыс. человек.
При исследовании учитывались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Кроме того, эксперты принимали во внимание работу городских властей, оценку населением своего уровня дохода и удобства города для жизни, а также миграционные настроения.
Несмотря на то что Тюмень не стала лидером ни по одному из параметров, во всех рейтингах Финансового университета она попадала в десятку лучших российских городов. Поэтому по итоговому индексу город получил первое место.
На второй строчке — Грозный. Столица Чечни лидирует по таким показателям, как качество дорог, работа ЖКХ, объем строительства и удобство для горожан.
"Жители Грозного — фанаты своего города и очень высоко его ценят", — пояснил Зубец.
В пятерке рейтинга также оказались Москва, Казань и Сочи, - передает РИА-Новости.
"Москва входит в число лидеров по таким показателям, как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения", — отметил проректор университета.
Что касается Казани, этот город получил высокую оценку почти по всем позициям. Однако в столице Татарстана есть "некоторые проблемы с доступностью образования и культуры", как и в Сочи.
Также в десятку рейтинга вошли Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.
Эксперты использовали результаты социологических исследований, проведенных в 2018 году в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек, а также данные Росстата.